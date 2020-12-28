Подсчитано, сколько работников в Петрозаводске имеют полноценный обеденный перерыв

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди более 6400 работников, в том числе, из Петрозаводска и выяснила, кто и как распоряжается своим рабочим временем.

Респондентам задавали вопрос о продолжительности обеденного перерыва.

"Половина работающих соискателей в Петрозаводске, принявших участие в опросе, тратят на обед от 15 до 30 минут, что в среднем соответствует данным по России", - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запада Мария Бузунова.

Кто может себе позволить полноценный обеденный перерыв, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".