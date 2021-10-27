Подсчитано, сколько семей в Карелии смогут поменять жилье в течение 3 лет

Более 46 тыс. семей в Карелии смогут улучшить свои жилищные условия в 2022–2024 годах.

Такие расчеты приведены «Едином плане по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», который составило министерство экономического развития России.

Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия, оценивается в качестве одного их показателей эффективности деятельности региональных органов власти.

Согласно «Единому плану», в 2022 году поменять жилье смогут 14,4 тыс. семей в Карелии, в 2023 — 15,5 тыс., а в 2024 — еще 16,2 тыс.

В документе перечислены основные мероприятия, нацеленные на достижение этих показателей.

В их числе повышение доступности ипотеки и иных финансовых и нефинансовых инструментов, а также создание благоприятных условий для строительных компаний.

«Важнейшим фактором ускорения темпов строительства является обеспечение участков (для строительства — прим. ред.) социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Ускорению ритма строительства, сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла будет способствовать административная и профессиональная трансформация строительной отрасли (оптимизация обязательных требований технического регулирования, сокращение количества процедур и сроков их прохождения и т. д.). Новые технологии и цифровизация в строительстве позволят увеличить объемы возводимого жилья и повысить его качество. Совершенствование механизмов содержания и обновления жилищного фонда позволят сделать эффективным расселение непригодного для проживания жилищного фонда», — сказано в «Едином плане».