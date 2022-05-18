Подсчитано, сколько жителей Карелии отказалось от зарплат «в конвертах» после профилактических бесед

Работа Агентства занятости населения Карелии привела к тому, что с начала года 52 жителя республики, получавшие неофициальный доход, вышли «из тени».

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

«Выведено из тени 52 человека, из них с 10 заключены трудовые договоры и 42 гражданина зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых, чтобы оказывать услуги в сфере торговли, ремонта либо строительства», — говорится в сообщении.

В Управлении пояснили, что для борьбы с нелегальной занятостью сотрудники Агентства с начала года провели беседы с 263 гражданами и 126 работодателями о негативных последствиях получения зарплаты «в конвертах». Направлено 9 обращений в контрольно-надзорные органы по вопросам легализации занятости.