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Подсчитано, сколько жителей Карелии получили зарплату «в конвертах» в 2021 году

Новости. Общество
12:50, 18 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Проверки предприятий и других организаций Карелии, проведенные в 2021 году, помогли выявить 40 фактов выплаты «серой» заработной платы работникам.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии по итогам рейдов, проводившихся правоохранительными и налоговыми органами совместно с органами службы занятости.

«С начала года проведено более 230 рейдов по выявлению неформальной занятости, установлено 40 фактов получения жителями „серой“ заработной платы. Теневая занятость присутствует в таких сферах деятельности, как торговля, парикмахерские услуги, общественное питание и других», — говорится в сообщении.

В Управлении оценили результативность борьбы с теневой занятостью:  заключено 6 трудовых договоров, а 20 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Граждане зарегистрировались, чтобы оказывать косметические услуги, услуги такси, общественного питания и торговли и, соответственно, осуществлять обязательные платежи», — пояснили в Управлении.

По оценке Минфина, снижение «теневой» занятости в Карелии увеличило поступление налоговых отчислений на доходы физических лиц в бюджет республики на сумму более 19 млн рублей.

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Комментарии

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До, ре, ми
2021-10-18 13:30:27
Люди не хотят платить налоги,понимая как эти самые налоги разбазариваются разными "бодарчуками" и подобными ..корпорациями и.т.д.....
Вася
2021-10-18 13:16:15
17 тысяч рублей в месяц - это и есть средний класс
Изя
2021-10-18 13:21:47
Вася, наши богатые люди ))) :)
Изя
2021-10-18 13:12:28
Ещё бы знали о чём говорили и писали .))_) :)
Бабенка
2021-10-18 12:58:50
Видела оффа. В желтой курке. С метлой. Голод не тетка . Придется работать. Метлой мести - не плакатиком трясти :)
Кир
2021-10-18 13:15:18
Бабенка, так точно. Мама сколько кормить балбеса будет? :)
Гость
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