Подсчитано, сколько жителей Карелии получили зарплату «в конвертах» в 2021 году

Проверки предприятий и других организаций Карелии, проведенные в 2021 году, помогли выявить 40 фактов выплаты «серой» заработной платы работникам.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии по итогам рейдов, проводившихся правоохранительными и налоговыми органами совместно с органами службы занятости.

«С начала года проведено более 230 рейдов по выявлению неформальной занятости, установлено 40 фактов получения жителями „серой“ заработной платы. Теневая занятость присутствует в таких сферах деятельности, как торговля, парикмахерские услуги, общественное питание и других», — говорится в сообщении.

В Управлении оценили результативность борьбы с теневой занятостью: заключено 6 трудовых договоров, а 20 граждан зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Граждане зарегистрировались, чтобы оказывать косметические услуги, услуги такси, общественного питания и торговли и, соответственно, осуществлять обязательные платежи», — пояснили в Управлении.

По оценке Минфина, снижение «теневой» занятости в Карелии увеличило поступление налоговых отчислений на доходы физических лиц в бюджет республики на сумму более 19 млн рублей.