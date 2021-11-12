Подсчитано, в каких отраслях экономики Карелии зарплаты росли быстрее инфляции

Среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии за 10 месяцев 2021 года выросла больше уровня инфляции в половине отраслей экономики.

Об этом говорят данные Карелиястата.

Лидером по темпам роста размера зарплаты стал гостиничный и ресторанный бизнес. Там зарплаты выросли, в среднем, на 19,4% — до 27095 рублей.

На втором месте — рыболовство и рыбоводство, где средняя номинальная зарплата увеличилась на 16,5% и достигла 89416 рублей.

Также в тройке лидеров — деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Темпы роста зарплаты в этой сфере составили 13,6%, а ее средний размер — 33598 рублей.

Кроме того, быстрее инфляции зарплаты росли в пищевой промышленности, деревообработке, сферах производства бумаги, неметаллической минеральной продукции, химических веществ и газообразного топлива, а также в ЖКХ, научной сфере, образовании, государственном управлении.

Об основных итогах экономического развития Карелии в 2021 году читайте здесь.