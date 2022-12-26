Подводный водопровод отремонтировали в райцентре на юге Карелии

В Олонце завершен капремонт коммуникаций, проходящих через реку Олонка, сообщили власти этого района Карелии.

В Олонце завершили капитальный ремонт водопроводного дюкера через реку Олонка, между улицами Октябрьская и Школьная. Об этом говорится в сообщении официального паблика районных властей.



«Применение современных материалов в будущем существенно снизит количество аварийных ситуаций и иных факторов, влияющих на качество воды», - считают власти Олонецкого района.



Отметим, дюкер (нем. Düker «сифон») — напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки или канала, по склонам или дну глубокой долины, под дорогой, расположенной в выемке.