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Поэтесса с 14 размером груди рассказала о своем достоинстве (ФОТО)

Новости. Общество
19:40, 10 Февраля 2020
фото: © instagram.com/lana_medinger
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Грудью внушительных размеров Лана Медингер могла похвастаться уже в 12-летнем возрасте.

Поэтесса известна не только выдающимся бюстом. Она принимала участие в шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", где делилась историей любви, закончившейся плачевно. Лана встречалась с Филиппом Бароном, актером популярного некогда сериала "Улицы разбитых фонарей". Бывшая любовница требует у него полтора миллиона рублей, пишет StarHit.

Пыталась Медингер встретить любовь и на передаче "Давай поженимся!", но и тут потерпела фиаско. Несмотря ни на что, она сохраняет оптимизм и с радостью делится им со своими подписчиками, многие из которых без ума от ее пышных форм.

"Это пошло от бабушек и прабабушек, причем как с маминой, так и папиной стороны. Вот же повезло! При этом практически все они были довольно стройными. Так что не сомневайтесь –мои формы натуральные – не убавить, ни прибавить. Кстати, у моей дочери тоже все хорошо в этом плане", – поделилась Лана.

Раньше женщина комплексовала по поводу пышных форм и часто задавалась вопросом: а не уменьшить ли их? С годами все сомнения на этот счет отпали. 

"Противоположный пол бурно реагирует на меня. Даже на деловых переговорах чувствую себя неловко, а им как тяжело! Все смотрят именно туда, ну, вы поняли. Разговора нормального не получается, так как мой бюст приковывает к себе внимание и лишает дара речи. Многим парням очень тяжело находиться рядом с моими пышными и доступными грудями. Они так мило розовеют при встрече со мной! Признаюсь честно: иногда пользуюсь этим, ведь известно, что красивой и сексуальной женщине всегда хочется угождать", – отметила блондинка.

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