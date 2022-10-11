Поезд с участниками спецоперации приедет в Карелию

Для участников СВО запущен туристический поезд.

Вылечившихся от ранений участников специальной военной операции отправили в железнодорожное путешествие по России. Мероприятие организовано в рамках проекта Минобороны РФ "Своих не бросаем" при участии РЖД, сообщает интернет-ресурс smotrim.ru.

Как рассказали в Минобороны, участники железнодорожного круиза – прошедшие реабилитацию военнослужащие с семьями – посетят Москву, Великий Новгород, парк "Рускеала" в Карелии, Архангельск и Великий Устюг.

Так, 26 ноября в первую поездку по маршруту отправились 20 участников СВО и 207 членов семей военнослужащих, добавили в пресс-службе ведомства. Запланированы еще три такие экскурсионные поездки.

Путешествия пройдут в формате "поезд-отель" с экскурсиями в каждом городе, а также питанием в поезде и городских кафе. В последний экскурсионный день участников поездок будет ждать встреча с Дедом Морозом в Великом Устюге.