Популярный сервис поиска попутчиков запустит идентификацию по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков для поездок Blablacar запустит в России идентификацию пользователей по их паспортам, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Да, у нас есть такое в планах, мы этого никогда не скрывали, ID-check запустим в ближайшее время. Мы давно говорили, что хотим запустить идентификацию по паспортам в России. У нас это стандартная история, она есть во Франции и в других странах мира", – говорится в сообщении.

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