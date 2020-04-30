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Поездки на Соловки запрещены в Карелии с 1 мая

Новости. Общество
16:29, 01 Мая 2020
фото: pixabay
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С сегодняшнего дня запрещены экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море из республики в район островов Соловецкого архипелага.

Запрет введен согласно распоряжению Главы Карелии, который вводит ряд ограничительных мер из-за угрозы распостранения коронавируса.

Кроме того, в документе содержится уточнение по организации дезинфекции подъездов в многоквартирных домах. После получения уведомления от Ропотребнадзора о появлении очага заражения коронавирусной инфекцией в конкретном доме,  Госкомитет  по строительному, жилищному и дорожному надзору обязан в течение суток организовать заключительную дезинфекцию в подъездах, которую проводят специализированные организации, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами ТСЖ и управляющие компании должны проводить не реже 1 раза в 5 дней.

Напомним, Валаам закрыли на карантин еще в середине марта.

 

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