Поездки на Соловки запрещены в Карелии с 1 мая

С сегодняшнего дня запрещены экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море из республики в район островов Соловецкого архипелага.

Запрет введен согласно распоряжению Главы Карелии, который вводит ряд ограничительных мер из-за угрозы распостранения коронавируса.

Кроме того, в документе содержится уточнение по организации дезинфекции подъездов в многоквартирных домах. После получения уведомления от Ропотребнадзора о появлении очага заражения коронавирусной инфекцией в конкретном доме, Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору обязан в течение суток организовать заключительную дезинфекцию в подъездах, которую проводят специализированные организации, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами ТСЖ и управляющие компании должны проводить не реже 1 раза в 5 дней.

Напомним, Валаам закрыли на карантин еще в середине марта.