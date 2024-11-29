Погиб молодой водитель: бок иномарки разнесло при лобовом столкновении на трассе рядом с Карелией

Смертельное ДТП произошло на утренней трассе под Приозерском в Ленинградской области.

О дорожной аварии со смертельным исходом сообщило издание 47news со ссылкой на информацию полицейского главка.

ДТП произошло в субботу, 30 ноября, в 09.15 на трассе «Ушково — Гравийное» под Приозерском. Там автомобиль Škoda Rapid под управлением 29-летнего водителя врезался во встречный Hyundai Solaris, за рулём которого находился 33-летний мужчина.

В результате аварии водитель Škoda скончался на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением на опасном повороте — левом закруглении дороги.



