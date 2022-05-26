«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.

В четверг, 26 мая, в 12.00 на площади у администрации села Шелтозеро прошло прощание с погибшим на Украине 24-летним Евгением Чубариным. Он стал 15-м погибшим на Донбассе военнослужащим из Карелии.

Младший сержант контрактной службы Евгений Чубарин уехал для участия в спецоперации на Украине 11 мая, а через пять дней, 16 мая, он погиб. Дома осталась большая семья — мама, четыре сестры и четыре брата, а еще молодая жена и 2-летний сын.

Женя вернулся домой накануне похорон в цинковом гробу, плотно закрытом тканью. Ночевал в церкви, откуда его и принесли на площадь.

Глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, которая от горя не могла говорить на площади, произнесла прощальную речь у могилы на кладбище: «Погиб наш Женька! Женька герой! Я хочу, чтобы вы все запомнили, каким он был! Маша, у тебя осталось самое главное — у тебя остался сын. Береги его. И пусть Артемка знает, каким был его папа героем. Женя был очень добрый, отзывчивый человек. В наших сердцах останется светлая память о нем».

На похоронах присутствовал сослуживец Евгения, который рассказал, как он погиб. Подробнее читайте в материале «Прощай, Евгений, и прости!».