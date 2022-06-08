Погибшего на Украине военнослужащего похоронят в родной деревне в Карелии

Похороны контрактника Александра Леонтьева из деревни Толвуи, погибшего на Донбассе, состоятся в субботу.

Жители деревни Толвуи Медвежьегорского района простятся со своим земляком Александром Леонтьевым. Церемония будет длится два дня: 10 июня и 11 июня (до 12.00). Она пройдет в местном Домe культуры. Похоронят военнослужащего в субботу. Об этом пишут в паблике «Медвежьегорск Online».

Напомним, о смерти наших земляков, петрозаводчанина Павла Антошкова и Александра Леонтьева из Толвуи, погибших на Донбассе, выполняя воинский долг, сообщил в минувший четверг глава Карелии Артур Парфенчиков.