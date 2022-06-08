Еще два контрактника из Карелии погибли на Украине

Петрозаводчанин Павел Антошков и Александр Леонтьев из Толвуи погибли на Донбассе, выполняя воинский долг.
Как сообщил на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков, наши земляки, петрозаводчанин Павел Антошков и Александр Леонтьев из Толвуи, погибли на Донбассе, выполняя воинский долг.
Оба погибших были контрактниками, отметил глава.
«Искренне соболезную родным и близким. Карелия скорбит вместе с вами», — написал слова соболезнования Артур Парфенчиков.
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