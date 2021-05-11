В четверг погода продолжит баловать теплом жителей Карелии

Карельский Гидрометцентр сделал прогноз на четверг, 13 мая.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, южный, ночью слабый, днем усилится до умеренного.

Температура воздуха ночью составит +8, +10°С, днем поднимется до +17, +19°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также следует ждать переменную облачность без существенных осадков.

Ночью столбик термометра опустится до отметки +6, +11°С, днем потеплеет до +18, местами воздух прогреется до +23°С, у водоемов прохладнее — местами до +10, +15°С.