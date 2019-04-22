Адвокат задержанного в Карелии бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна Михаил Ямчитский рассказал о сути его преследования армянскими властями.

Как сообщили федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Мы связались с адвокатом Погосяна Михаилом Ямчитским, который рассказал, что его доверитель приехал в республику всего на несколько дней.

"Ко мне обратились родственники Миграна Погосяна и попросили представлять его интересы, - сказал Михаил Ямчитский. – Некоторое время назад он покинул Армению и переселился в Россию, жил в Москве в арендованной квартире. А в Карелию приехал всего на несколько дней. Насколько я знаю, ранее он уже бывал у нас в республике".

По словам Ямчитского, Миграна Погосяна объявили в международный розыск совсем недавно. При этом Армению он покинул официально по дипломатическому паспорту, а в России в установленном законом порядке сразу же подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища.

"Предположения о том, что он пытался скрыться, мне лично кажутся надуманными, - считает адвокат. - Обстоятельства по делу, с которыми я теперь знаком как доверитель, говорят о том, что это дело носит совсем иной характер. Безусловно, в нем прослеживается и политическая составляющая. Мигран Погосян, по сути, является политическим беженцем. Когда его объявили в международный розыск, власти Армении предоставили российской стороне далеко не всю информацию. Дело в том, что уголовное дело, возбуждённое против него в 2016 году, когда он еще руководил службой судебных приставов Армении, было прекращено за отсутствием состава преступления. Но армянская сторона это скрыла от российских властей. После возбуждения дела Погосян ушел в отставку и избрался депутатом Национального собрания Армении. Он является ярким представителем Республиканской партии, которая находится в оппозиции команде Никола Пашиняна. Политические преследования внутри Армении привели к тому, что он был вынужден покинуть страну в целях собственной безопасности. Уголовное дело против него возобновили в 2019 году, уже после его отъезда в Россию".

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.