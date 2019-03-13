Пограничники Карелии задержали иранца-перебежчика

Гражданин Республики Иран хотел нелегально попасть в Норвегию.

"Мурманский вестник" пишет, что мужчина в ноябре преодолел рубеж инженерно-технических сооружений в районе трассы Р-21 "Кола", но был задержан сотрудниками погрануправления ФСБ России по Республике Карелия.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Печенгский районный суд Мурманской области признал перебежчика виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.