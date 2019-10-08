Пограничники нашли мины и гранаты в одном из поселков Карелии

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В лесном массиве поселка Поросозеро было обнаружено место складирования большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Карелии.
В схроне находились боеприпасы Великой Отечественной войны: 82 мм минометные мины – 7 штук, 50 мм минометные мины – 2 штуки, ручные гранаты различных модификаций – 8 штук, взрыватели к минометным минам – 2 штуки, боеприпасы к сигнальному пистолету СПШ – 9 штук.
В целях обеспечения безопасности граждан до прибытия специалистов-взрывотехников пограничники наблюдали за районом нахождения указанных боеприпасов.
Боеприпасы были уничтожены взрывотехниками ГКУ РК "Карельская региональная поисково-спасательная служба".
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