Пограничники в Карелии задержали кубинцев, пытавшихся сбежать в Финляндию, и помогавшего им узбека

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали при въезде в пограничную зону на территории Муезерского района трех гражданин Кубы и одного гражданина Узбекистана.

В ходе проверки выяснилось, что в августе 2021 года кубинцы приехали в Санкт- Петербург, где наняли гражданина Узбекистана, чтобы он их доставил в пограничную зону Карелии, откуда они собирались нелегально отправиться в Финляндию.

Муезерский районный суд оштрафовал граждан Кубы за нарушение правил пребывания в пограничной зоне и принял решение об их принудительном выдворении за пределы Российской Федерации.

Действия гражданина Узбекистана квалифицировались по другой статье административного кодекса как «ведение хозяйственной деятельности в пограничной зоне без разрешения пограничных органов» и «осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента». Ему тоже выписан штраф, но без выдворения за пределы России.