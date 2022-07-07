Погрануправление объяснило свою роль в уголовном деле о злоупотреблениях в заповеднике в Карелии

Пограничное управление ФСБ по Республике Карелия участвовало в следственных действиях в рамках уголовного дела о финансовых нарушениях в заповеднике «Костомукшский».

Об этом сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Управления.

«Пограничные органы по закону являются субъектом оперативно-розыскной деятельности (ОРД), и когда они выявляют в приграничном районе признаки преступления, отнесенного к компетенции других правоохранительных органов, то результаты ОРД передаются в этот правоохранительный орган. В данном случае Пограничным управлением в ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены признаки состава преступления, предусмотренного статьей 285.1 УК РФ. Материалы были переданы по подследственности в Следственный комитет», — сказал представитель Управления.

Какие конкретно признаки противоправной деятельности были выявлены, в Управлении не сообщили.

Ранее сообщение о возбуждении уголовного дела появилось в официальной группе заповедника «Костомукшский» в соцсети. Руководство учреждения расценило это как попытку давления на директора Сергея Тархова.

«Со стороны Пограничного управления никакого давления по отношению к Тархову никогда не было», — ответил представитель ведомства.

Подробнее об этом деле читайте в статье «Заповедные деньги довели до уголовного дела».