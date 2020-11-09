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Похититель алкоголя попался росгвардейцам Карелии, когда вернулся на место преступления

Новости. Происшествия
18:20, 10 Ноября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В Беломорске задержали мужчину, пронесшего крепкий алкоголь мимо кассы.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в сетевом магазине на Портовом шоссе в Беломорске сработала сигнализация. Оказалось, что в магазине произошла кража: злоумышленник украл бутылку крепкого алкоголя и смог пронести её мимо кассы. Это было замечено при просмотре записей видеонаблюдения. Через два часа мужчина вернулся, и был замечен продавцами.

Росгвардейцы передали нарушителя участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчину с фальшивыми деньгами задержали в гипермаркете Петрозаводска.

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