Похититель алкоголя попался росгвардейцам Карелии, когда вернулся на место преступления

В Беломорске задержали мужчину, пронесшего крепкий алкоголь мимо кассы.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в сетевом магазине на Портовом шоссе в Беломорске сработала сигнализация. Оказалось, что в магазине произошла кража: злоумышленник украл бутылку крепкого алкоголя и смог пронести её мимо кассы. Это было замечено при просмотре записей видеонаблюдения. Через два часа мужчина вернулся, и был замечен продавцами.

Росгвардейцы передали нарушителя участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мужчину с фальшивыми деньгами задержали в гипермаркете Петрозаводска.