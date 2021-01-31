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Грабитель в Карелии не смог расплатиться чужой картой, так как забыл спросить пин-код у избитого

Новости. Общество
13:38, 01 Февраля 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Сотрудники уголовного розыска Костомукши установили подозреваемого в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 37-летний горожанин. Мужчина сообщил, что на него совершили нападение.

Пострадавший пояснил, что был в гостях у своих друзей и собирался сходить в магазин. Выйдя на лестничную площадку, он встретил знакомого своих приятелей. Молодой человек неожиданно нанёс ему удар в лицо, после которого он упал на пол. Затем нападавший продолжил избивать мужчину, требуя деньги. При себе у заявителя были только банковские карты, их он и отдал. Получив желаемое, обидчик сбежал.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Он рассказал, что преступил закон, находясь в сложном финансовом положении. Деньги нарушителю понадобились, чтобы купить спиртного и облегчить похмелье. Похитив банковские карты пострадавшего, молодой человек попытался расплатиться ими, однако не знал ПИН-коды. В итоге свою вину в преступлении он признал.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант помещён под стражу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-02-01 14:00:04
фукусятский гадливый сарказм в заголовке. Аффтору желаю таких же люлей в подворотне.
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