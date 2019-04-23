Похмелье толкнуло жителя Карелии на преступление

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В Олонце 52-летний местный житель украл аккумуляторные батареи, чтобы найти деньги опохмелиться, сообщили в МВД Карелии.
В конце марта в полицию с заявлением о краже обратился житель Олонца.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый: 52-летний местный житель.
Полицейские выяснили, как все произошло. Компания мужчин отдыхала в бане у товарища. Один из гостей заметил 2 аккумуляторные батареи. На следующее утро мужчина проснулся с головной болью, спиртным уже никто не угощал, а своих денег не было.
Тогда он похитил заранее примеченные им аккумуляторные батареи и сбыл в пункт приема металла. Деньги, добытые незаконным путем, он потратил, как и планировал, на алкоголь.
Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение похищенного, изъяли его и вернули потерпевшему.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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