Похмелье толкнуло жителя Карелии на преступление

В Олонце 52-летний местный житель украл аккумуляторные батареи, чтобы найти деньги опохмелиться, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию с заявлением о краже обратился житель Олонца.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый: 52-летний местный житель.

Полицейские выяснили, как все произошло. Компания мужчин отдыхала в бане у товарища. Один из гостей заметил 2 аккумуляторные батареи. На следующее утро мужчина проснулся с головной болью, спиртным уже никто не угощал, а своих денег не было.

Тогда он похитил заранее примеченные им аккумуляторные батареи и сбыл в пункт приема металла. Деньги, добытые незаконным путем, он потратил, как и планировал, на алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение похищенного, изъяли его и вернули потерпевшему.

На данный момент возбуждено уголовное дело.