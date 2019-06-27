Поход в баню обошелся петрозаводчанину в 30 тысяч рублей

Мужчину обокрали, пока он мылся в бане, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже банковской карты обратился 53-летний петрозаводчанин. Пропажу он обнаружил в магазине, когда пытался расплатиться.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчина вместе с приятелями посещал общественную баню. Свои вещи он оставил без присмотра, чем и воспользовался подозреваемый. По версии следствия, он в удобный момент забрал карточку, а после завершения банного дня отправился обналичивать деньги. До блокировки карты с ее счета было обналичено 30 тысяч рублей. Свою вину 60-летний фигурант признал полностью, однако, не сообщил, на что потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело.