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Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес

Новости. Общество
21:30, 26 Марта 2021
фото: Breeze FM
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В Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала попросил похоронить его заживо: он рассчитывал, что сможет воскреснуть, но этого не произошло

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Zambian Watchdog.

Поначалу священник и прихожане местной сионской церкви отказывались участвовать в погребении, но Сакала не унимался. Он принес тяпку, самостоятельно вырыл могилу и, спрыгнув в нее, пообещал собравшимся, что скоро они узрят его воскрешение.

На этот раз несколько человек согласились помочь. Они засыпали Сакалу землей и стали ждать чуда. Когда ничего не произошло, прихожане принялись петь в надежде, что это ускорит воскрешение. Когда и это не помогло, они решили откопать знахаря, но было поздно: он уже задохнулся.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-03-26 22:42:04
Чудо как-раз и произошло. Чудом не воскрес.
кир
2021-03-26 22:13:37
Зачем желтизну печатаете? Никакой государственной редакционной политики не имеете. Так не пойдёт, - сказал кот.
Гость
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