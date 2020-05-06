890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сегодня Путин проведет совещание о перспективах отмены ограничений 11
Сегодня 11:34
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 3
Сегодня 15:52
Жительница Карелии в надежде продать квартиру попалась на уловку мошенника
Сегодня 13:07
Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска 1
Сегодня 08:38
Еще одна лаборатория в Карелии приступает к тестированию пациентов на коронавирус
Сегодня 07:25

Похудевшая Адель выложила фото в мини

Новости. Вечерняя столица
19:40, 06 Мая 2020
фото: © instagram.com/adele
Загрузка...

Впечатляющим снимком певица поделилась в честь своего дня рождения.

День рождения Адель, как и большая часть знаменитостей во время пандемии, отметила дома в кругу родных, но также решила "выйти в свет" в пространстве своего Instagram. До этой публикации последний пост актрисы в личном блоге датировался декабрем 2019 года – и уже на этом фото было видно, как изменилась фигура певицы. На новом же снимке Адель и вовсе сменила любимые черные балахоны на маленькое черное платье с пышными рукавами, пишет Hello.



"Большое спасибо вам за вашу любовь в этот день рождения. Надеюсь, вы находитесь в безопасности в это сумасшедшее время. Я хотела бы поблагодарить всех, кто первым столкнулся с вирусом, а также людей с жизненно важными сейчас профессиями, которые спасают наши жизни. Вы – наши ангелы-хранители 2020 года", – написала певица под фотографией, которую можно считать ее первым официальным "появлением" на глазах у публики в 2020 году.

До этого Адель видели лишь в чужих сторис и публикациях - после того как она провела свадебную церемонию друзей в феврале этого года, после короткого визита на одну из пост-оскаровских вечеринок, а также после проведенного в январе отпуска на Карибах. Уже тогда пользователи в сети активно обсуждали изменившуюся фигуру певицы, которая сбросила больше 40 килограммов. Теперь же она наглядно продемонстрировала результат многочасовых тренировок и здоровой диеты. 

Именно правильное питание, по словам тренера Адель Камилы Гудис, и дало такие потрясающие результаты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»