Похудевшая Адель выложила фото в мини

Впечатляющим снимком певица поделилась в честь своего дня рождения.

День рождения Адель, как и большая часть знаменитостей во время пандемии, отметила дома в кругу родных, но также решила "выйти в свет" в пространстве своего Instagram. До этой публикации последний пост актрисы в личном блоге датировался декабрем 2019 года – и уже на этом фото было видно, как изменилась фигура певицы. На новом же снимке Адель и вовсе сменила любимые черные балахоны на маленькое черное платье с пышными рукавами, пишет Hello.





"Большое спасибо вам за вашу любовь в этот день рождения. Надеюсь, вы находитесь в безопасности в это сумасшедшее время. Я хотела бы поблагодарить всех, кто первым столкнулся с вирусом, а также людей с жизненно важными сейчас профессиями, которые спасают наши жизни. Вы – наши ангелы-хранители 2020 года", – написала певица под фотографией, которую можно считать ее первым официальным "появлением" на глазах у публики в 2020 году.



До этого Адель видели лишь в чужих сторис и публикациях - после того как она провела свадебную церемонию друзей в феврале этого года, после короткого визита на одну из пост-оскаровских вечеринок, а также после проведенного в январе отпуска на Карибах. Уже тогда пользователи в сети активно обсуждали изменившуюся фигуру певицы, которая сбросила больше 40 килограммов. Теперь же она наглядно продемонстрировала результат многочасовых тренировок и здоровой диеты.



Именно правильное питание, по словам тренера Адель Камилы Гудис, и дало такие потрясающие результаты.