Поиски московских туристов в Карелии закончились благополучно – все живы

Двое туристов из Москвы, поиски которых велись в Карелии при участии МЧС, нашлись благодаря местным жителям.

Об этом сообщили в ГИМС города Лахденпохья.

Маршрут туристов пролегал по Ладоге из Приозерска в Сортавалу. Участники похода, москвичи Михаил и Оксана последний раз выходили на связь с родными 31 июля и с тех пор их телефоны были недоступны, что и стало причиной поисков.

ГИМС обратилась за помощью к отдыхающим и рыбакам, и это дало результат.

«Хотим поблагодарить Седлецкого В. А. за оказанную помощь в обнаружении жителей Москвы Михаила и Оксаны. Большое Вам спасибо за оказанную помощь!», - говорится в сообщении ГИМС.