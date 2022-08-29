Поиски пропавшей неделю назад жительницы Петрозаводска завершены

В Петрозаводске полицейские нашли пропавшую 2 сентябре 48-летнюю женщину, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска сообщает об окончании розыска без вести пропавшей 48-летней петрозаводчанки. Её местонахождение было неизвестно с конца прошлой недели.

Криминальной составляющей в исчезновении не усматривается.

Полиция Петрозаводска благодарит граждан за оказание содействия в розыске без вести пропавших.

Ранее сообщалось, что женщина 2 сентября вышла из дома в центре Петрозавосдка и пропала.