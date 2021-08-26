Поисковики перезахоронят более ста бойцов Карельского фронта, погибших в годы войны

Траурная церемония захоронения солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоится 31 августа на воинском мемориале на железнодорожной станции Раменцы.

Об этом сообщает пресс-служба Петросовета со ссылкой на депутата, председателя фонда «Эстафета поколений» Александра Анишина.

«Третья военно-историческая поисковая экспедиция „Айталамби — Раменцы: незабытый медсанбат“, которая в июле этого года проходила на территории Сегежского района, объединила поисковиков со всей России. На помощь к „Эстафете поколений“ приехали ребята из Пермского и Красноярского краёв, Ивановской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Огромную поддержку в эксгумационных работах нам вновь оказали специалисты 90 поискового батальона Министерства обороны. Совместными усилиями по итогам работы подняты останки более ста героев, отдавших свои жизни за Родину в годы войны. Приглашаем всех принять участие в торжественно-траурной церемонии захоронения останков погибших солдат, которая состоится 31 августа в 12.00 на мемориале станции Раменцы Поповпорожского сельского поселения в Сегежском районе», — рассказал депутат Петросовета Александр Анишин.

Ранее проведение торжественно-траурной церемонии захоронения останков погибших бойцов планировалось 23 июля, однако в связи с введением режима противопожарной безопасности в лесах Карелии мероприятие было отменено.

На сегодняшний день на мемориал станции Раменцы перезахоронены останки 573 воинов Красной Армии, умерших в дивизионных медсанбатах 32-й армии Карельского фронта, которые в 2018–2019 годы также были обнаружены в ходе Вахты Памяти «Айталамби — Раменцы: незабытый медсанбат». Места санитарных захоронений бойцов долгое время считались утраченными, но несколько лет назад их установили участники фонда «Эстафета поколений», занимающиеся не только «полевой», но и исследовательской работой в архивах.

Ранее сообщалось, в Медвежьегорском районе поисковики подняли останки 40 красноармейцев.