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Поисковики рассказали, как нашли тело молодого человека, пропавшего в Новый год на севере Карелии

Новости. Общество
09:17, 12 Января 2022
фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Республики Карелия

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Стали известны подробности трагедии, которая произошла в новогодние праздники с 32-летним жителем Сегежи.

Напомним, 1 января в Сегеже пропал 32-летний мужчина. Седьмого января в паблике поискового отряда  «ЛизаАлерт» появилась запись: «Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким».

Поисковики рассказали историю поиска с трагическим концом. Как пишу в паблике отряда, заявка в «ЛизаАлерт» на поиск 32-летнего мужчины поступила в рождественский вечер, 7 января, хотя пропал он 1 января.

«Виктор отдыхал с друзьями в лесу, в какой-то момент они потеряли друг друга из виду, созвониться не смогли, так как у друга Виктора сел телефон. Друг долго плутал, следы заметало моментально, мороз пронизывал, но все же он смог выйти из леса. Обессиленный он добрался до дома и сразу лег спать, с уверенностью что Виктор уже дома. Утром выяснилось, что в новогодний праздничный вечер домой Виктор так и не вернулся…» — пишут в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».

После опроса друзей и родственников волонтеры были уверены, что пропавший мужчина из леса не вышел. Пиисковики максимально привлекли все свои ресурсы по распространению информации о пропаже Виктора, надеясь получить все возможные свидетельства. Пресс-служба распространяла информацию в сети интернет, ГКП (группа коротких прозвонов) обзванивала близлежащие больницы. Представители отряда приняли решение о выезде на место пропажи.

«До того, как заявка была подана в отряд, поиск и прочëсывание лесного массива осуществлялся сотрудниками полиции Сегежи. От них была получена информация, что поиск осложняется погодными условиями. В некоторых местах высота снежного покрова достигает 130-140 см», — рассказали поисковики.

Группа добровольцев «ЛизаАлерт» в составе 5 человек приступили к поиску 8 января. Ходить было практически невозможно, огромные сугробы и холод осложняли выполнение задач, но поисковики продолжали двигаться вперед, пишут в паблике. В 12:30 были найдены личные вещи Виктора, а через 10 минут поиск был завершен — нашли тело мужчины.

«Найден. Погиб. Сухой статус, за которым стоит огромная, трудоемкая и сложнейшая работа поисковиков. Два слова, говорящих о том, что Виктор так и останется 32-летним молодым человеком, он больше не вернется домой и не обнимет своих детей… Время — единственный невосполнимый ресурс. Если пропал ваш близкий, друг, ребёнок, сразу же обращайтесь с заявлением в полицию и заявкой на поиск в отряд „ЛизаАлерт“. Не ждите. Не теряйте время», — пишут в паблике поискового отряда.

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Комментарии

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кир
2022-01-12 10:25:54
Надо было пить, чтобы так кончить жизнь. Нет слов. :)
Гость
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