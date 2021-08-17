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Поисковики в Карелии вывели из леса шестерых любителей тихой охоты

Новости. Происшествия
09:44, 20 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Четверо грибников заблудились под Петрозаводском, одна женщина в поисках грибов потеряла ориентир уже на выходе из города – всем потребовалась помощь поисковиков-спасателей.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, за неделю в лесах Карелии были спасены шесть человек, которые пошли за грибами и заблудились.

Так, 12 августа в районе Лососинного из дачного кооператива «Педагог» в лес за грибами вышел 72-летний мужчина и заблудился. На помощь вызвали Петрозаводский поисково-спасательный отряд, мужчина был найден и спасен.

В этот же день, в этом же районе, только из дачного кооператива «Энергетик-3», пошел по грибы 68-летний мужчина и не вернулся. На помощь опять пришли поисковики из Петрозаводского спасательного отряда, мужчина был спасен.

В воскресенье, 15 августа, в Прионежском районе, в районе Шапшозера, в лесу заблудились муж с женой, которые тоже пошли за грибами. Супруги смогли дозвониться до поисковиков, и им помогли найти выйти из леса, сориентировав по телефону.

Также в минувший выходной 50-летняя женщина пошла за грибами в Петрозаводске, в районе газораздаточной станции, и заблудилась, не выезжая далеко за город.
Любительницу грибов нашли спасатели и вывели из леса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-20 11:16:20
Тут 2 гипотезы:
1. Альцгеймер
2. Грибы заманивают (как известно из сказок, которые ложь но в них намек).

А нафига заманивать -спросите вы? Дык, все просто - затем же, зачем некоторые растения жрут мух. Тушка человека это куча ценных легкоусвояемых органических соединений азота, которые можно переварить и усвоить - то есть такая большая-большая жирная толстая и вкусная муха. Спросите у биологов, грибницы могут быть очень большие, могут весить тоннами и занимать гектары, так шо азота надо ДОФИГА.

В лесу СТРАШНО :) :) :) :)
mobikk
2021-08-20 11:11:43
Да им просто лень было самим тащить грибы.
Припахали спасателей. Негде в Карелии заблудится, леса благоустроены, есть просеки и куча дорожек.
Гость
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