Появились фото с места ДТП в Карелии, где перевернулся автобус с детьми

Новости по теме
Загрузка...
ДТП произошло 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.
Напомним, в 20.20 водитель заказного автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых, сообщили в госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка.
Автобус следовал из поселка Пийтсиеки Суоярвского района в Кондопогу.
На школьном автобусе детей доставили сначала в Эссойлу, а в 00.30 – в Кондопогу, сообщили в МЧС Карелии.
Врачи осмотрели детей и передали родителям.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
23.10.2019, 14:30
25.10.2019, 11:09
24.10.2019, 21:09
Аналитика
25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
23.10.2019 16:40
22.10.2019 13:43
Чтиво
Сегодня 02:46
Частная жизнь
Екатерина Олеговна Хоботова – диагност офтальмологического центра Карелии, которая первый раз перешагнула порог глазной клиники в качестве пациента, а позже вернулась уже врачом.
25.10.2019 13:56
24.10.2019 14:32
23.10.2019 14:30
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии