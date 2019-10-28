Появились фото с места ДТП в Карелии, где перевернулся автобус с детьми

ДТП произошло 27 октября в Пряжинском районе на 90 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви", сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 20.20 водитель заказного автобуса "ПАЗ" не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.

В момент аварии в салоне автобуса находились 18 детей и 4 взрослых, сообщили в госавтоинспекции. По факту происшествия проводится проверка.

Автобус следовал из поселка Пийтсиеки Суоярвского района в Кондопогу.

На школьном автобусе детей доставили сначала в Эссойлу, а в 00.30 – в Кондопогу, сообщили в МЧС Карелии.

Врачи осмотрели детей и передали родителям.