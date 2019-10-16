Появились кадры с места ДТП в Петрозаводске, где пострадал ребенок (ВИДЕО)

Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину.

Момент ДТП, в котором пострадал 8-летний мальчик, попал в объектив камеры наружного наблюдения компания "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что 15 октября в 17.17 на перекрестке пр. Ленина - ул. Фридриха Энгельса 66-летний водитель автомобиля Fiat Doblo сбил 8-летнего ребенка, перебегавшего проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Назначено амбулаторное лечение.