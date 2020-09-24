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Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:50, 25 Сентября 2020
фото: ГИБДД Петрозаводска
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ГИБДД Петрозаводска просит всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина в аварии погиб мотоциклист, позвонить в ведомство.

Госавтоинспекция Петрозаводска предоставила видео момента ДТП на проспекте Ленина, в котором погиб мотоциклист, и просит откликнуться свидетелей аварии.   

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Как стало известно, в аварии погиб инструктор Автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин. 

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2020-09-25 09:22:23
Моцики обгоняли автомобиль одновременно и слева и справа. Вполне вероятно, что водитель, увидев слева слишком близко обгоняющий его моцик даже два (один за другим), чуть вывернул руль вправо. А справа в это время его обгонял другой моцик. Не повезло бедолаге. справа обгонять не стоило. Не было чувства самосохранения.
ANT
2020-09-25 08:44:35
А какие там свидетели нужны? Хотел справа обскакать Гранту, но зацепил поребрик. Ехал бы тише и в потоке, всё было бы нормально. А потом удивляемся почему с автошкол выпускают водил, для которых ПДД пустой звук. Хотя парня всё равно жалко, молодой ещё был...
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