Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска просит всех, кто видел, как ночью 23 сентября на проспекте Ленина в аварии погиб мотоциклист, позвонить в ведомство.

Госавтоинспекция Петрозаводска предоставила видео момента ДТП на проспекте Ленина, в котором погиб мотоциклист, и просит откликнуться свидетелей аварии.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 23 сентября, в 23.17 в районе дома №14 по проспекту Ленина произошло столкновение автомобиля Lada Granta и мотоцикла Honda. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы.

Как стало известно, в аварии погиб инструктор Автошколы "АвтоАкадемия" Василий Луцышин.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

На видео можно увидеть, как группа мотоциклистов мчится по центральному проспекту Петрозаводска, обгоняя автомобили слева и справа.