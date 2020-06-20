Появились новые подробности серьезной аварии на трассе в Карелии

ДТП с участием двух автомобилей произошло утром в Прионежском районе на повороте в Лучевое-1.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобилей Daewoo и Volkswagen на 451 км федеральной автодороги "Кола" (поворот на Лучевое-1 пострадали три человека.

По уточненной информации Госавтоинспекции, в 11.40 63-летняя водитель Volkswagen Golf при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Daewoo Nexia.

В ДТП пострадали два пассажира 19 и 25 лет из автомобиля Daewoo – им назначено амбулаторное лечение. Водителю Volkswagen оказана разовая медицинская помощь.