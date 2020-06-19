Серьезная авария произошла на трассе в Карелии – госпитализированы четыре человека

Госавтоинспекция Карелии сообщает о ДТП с участием двух автомобилей в Прионежском районе на повороте в Лучевое-1.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, поступило сообщение о ДТП в Прионежском районе на 451 км федеральной автодороги "Кола" (поворот на Лучевое-1).

На указанном участке произошло столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen.

По предварительным данным, 4 человека травмированы и доставлены в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают инспекторы ДПС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 11:37 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (11 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (столкновение двух автомобилей) по адресу: Прионежский район, 451 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола".

