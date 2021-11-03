Появились официальные данные о влиянии коронавируса на общий рост смертности в Карелии

Коэффициент смертности среди жителей Карелии к концу 2021 года достигнет 20 случаев на 1 тыс. человек населения, в основном, из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития республики, составленного Минэком Карелии.

В документе приведены данные, каким был коэффициент смертности до пандемии, и на сколько он вырос за полтора коронавирусных года.

В январе–июле 2020 года этот показатель составил 14,9 смертей на 1 тыс. человек населения, за тот же период 2021 года он вырос до 19,6, а к концу года достигнет 20.

За январь-июль 2021 года естественная убыль населения Карелии составила 3,9 тыс. человек, что в 1,7 раза больше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

«На рост смертности населения республики значительное влияние оказывает пандемия новой коронавирусной инфекции, что является основной причиной избыточных смертей, преимущественно лиц пожилого и старческого возрастов», — говорится в документе.