890x80
Реклама

Появились официальные данные о влиянии коронавируса на общий рост смертности в Карелии

Новости. Общество
11:56, 03 Ноября 2021
фото: © coronavirus-control.ru

Новости партнеров

Коэффициент смертности среди жителей Карелии к концу 2021 года достигнет 20 случаев на 1 тыс. человек населения, в основном, из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития республики, составленного Минэком Карелии.

В документе приведены данные, каким был коэффициент смертности до пандемии, и на сколько он вырос за полтора коронавирусных года.

В январе–июле 2020 года этот показатель составил 14,9 смертей на 1 тыс. человек населения, за тот же период 2021 года он вырос до 19,6, а к концу года достигнет 20.

За январь-июль 2021 года естественная убыль населения Карелии составила 3,9 тыс. человек, что в 1,7 раза больше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

«На рост смертности населения республики значительное влияние оказывает пандемия новой коронавирусной инфекции, что является основной причиной избыточных смертей, преимущественно лиц пожилого и старческого возрастов», — говорится в документе.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2021, 18:48
Что хотят построить по новому Генплану Петрозаводска: самое важное
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
29.10.2021, 16:41
В Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
30.10.2021, 08:40
Умерла известный в Петрозаводске врач

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 3
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 4
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 11
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 17
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие? 3
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»