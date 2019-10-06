Появились подробности аварии на мосту в Петрозаводске

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В ДТП, произошедшем вчера между Кукковкой и Древлянкой, пострадала 46-летнняя водитель.
По информации Госавтоинспекции Карелии, вчера в 21.10 на Карельском проспекте (мост) 35-летняя водитель автомобиля "Грейт Вол" при перестроении направо совершила столкновение с "Ладой Приорой", двигавшейся в попутном направлении. "Ладу" отбросило на барьерное ограждение с правой стороны.
В результате ДТП пострадала 46-летняя водитель Лады. Женщине оказана медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее ДТП ПТЗ сообщило о 9 авариях, произошедших на Лесном проспекте в Петрозаводске. Видео одной из них опубликовано в паблике. Но в сводку Госавтоинспекции попала лишь одно ДТП на мосту.
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