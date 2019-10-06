На Лесном проспекте отметили День жестянщика (ВИДЕО)

В Петрозаводске между Кукковкой и Древлянкой вчера столкнулись несколько автомобилей.

По сообщению "ДТП ПТЗ", около 9 аварий произошло на Лесном проспекте. Так, гололед и самоуверенность водителей стали причиной массового ДТП на мосту между микрорайонами Кукковка и Древлянка.

Опубликованное в "ДТП ПЗ" видео с авариями на Лесном проспекте прокомментировали подписчкики паблика.

"Вы смотрели трансляцию первенства Лесного проспекта по фигурному катанию на призы ГИБДД. Генеральные спонсоры соревнований - ООО "ТехРент" и Администрация Петрозаводского городского округа. Спонсор показа (точнее, очень плохого показа) - ПМУП ПЭС. Победителю - комплект зимней резины в подарок.

А если серьезно - этот мост даже на видео блестит. Привыкли там летать... вот и долетались. Понятно, что сразу и везде посыпать не смогут, равно как все разом не могут переобуться. Ну проедьте вы его тихонько...", - пишут в паблике.