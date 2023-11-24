Появились подробности аварии с участием пешехода на Кукковке в Петрозаводске

В ДТП пострадала 83-летняя пенсионерка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Авария с участием 83-летней пенсионерки произошла 24 ноября в 12.45 в районе дома № 17 по улице Энтузиастов. Там автомобиль Hyundai Solaris под управлением 37-летнего водителя сбил женщину-пешехода, которая начала переходить проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.

Пострадавшая, 83-летняя пенсионерка, получила травмы, ей было назначено стационарное лечение.

Напомним, жители микрорайона после этой аварии в очередной раз обратили внимание на отсутствие безопасности при переходе дороги.