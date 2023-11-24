В молодом микрорайоне Петрозаводска жестко сбили человека

фото: © Скриншот из видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / VK

Авария с участием пешехода на Кукковке попала на камеру наблюдения.

Легковушка сбила человека, пытавшегося перейти дорогу, в новом микрорайоне, выросшем за «Лентой» на Кукковке.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения сообщества ЖК «Свиристель», выложил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» подписчик группы.

«Жители молодого района уже который год просят об установке лежачих полицейских, собирают подписи, но пока никакие меры не приняты, одни отписки! Машины носятся по дворам, нет ни одного пешеходника, водители не пропускают детей, постоянно наблюдаем опасные ситуации. Ждём еще беды? Просим отреагировать администрацию», — написал автор ролика.

Судя по видео, пешеход пытался пересечь улицу Генерала Судакова в районе ее пересечения с улицей Александра Машакова. В момент пересечения человека сбил легковой автомобиль, пешеход упал прямо под колеса машины. Причины аварии и состояние пешехода уточняются.