Появились подробности драки со стрельбой в Петрозаводске

В полиции сообщили, кто пострадал.

В полиции Карелии сообщили, что в конфликте на улице Древлянка пострадал 39-летний работник точки общепита, расположенной в ТЦ. Мужчина получил проникающее ножевое ранение. Информацию о драке со стрельбой на улице Древлянка сообщили очевидцы в 22.25 вечером 14 декабря.

Как уточнили в МВД, драка началась после того, как трое прохожих приняли автомобиль работников заведения за такси и заглянули внутрь. Во время драки один из прохожих ударил ножом 39-летнего мужчину, другой выстрелил в воздух. Кроме того, против одного из работников торговой точки распылили газовый баллончик.

Полиция Петрозаводска проводит проверку, устанавливает личности всех участников конфликта.

Ранее в полиции сообщили подробности драки на Древлянке, где были применены нож и перцовый баллончик.