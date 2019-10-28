Появились подробности пожара в школе на севере Карелии

Для ликвидации пожара 27 октября в поселке Луусалми Калевальского района привлекался 21 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, информация о пожаре в школе в п. Луусалми на ул. Советской, 2 поступила в МЧС в 16.00.

В тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная дружина – 21 человек, 7 единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 18.35. Ближайшие пожарные оказались в 90 км от школы.

В результате здание школы на площади 1,5 тысяч кв м сгорело.

На момент пожара в школе никого не было. Погибших и пострадавших нет.

Всего там обучалось 23 ученика, в детсад ходили 9 детей.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.

"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", – пишут в соцсетях.