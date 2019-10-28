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Новости. Общество
07:25, 28 Октября 2019
фото: фото из группы ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (https://vk.com/club18625908)

"Стояли и плакали" - жители поселка в Карелии два часа смотрели, как горит их родная школа (ФОТО, ВИДЕО)

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В поселке Луусалми Калевальского района Карелии на глазах у жителей полностью сгорело здание школы – в сети появились фото и видео очевидцев с места событий.

Жители поселка Луусалми в сети разместили множество фотографий и видеоматериалов, на которых запечатлели, как горит их родная школа. Очевидцы рассказали, что, когда старое деревянное здание пожирал огонь, жители ничего не могли поделать – два с лишним часа они ждали, пока приедет пожарный расчет.

"Школы больше нет. Жители стояли и плакали. Плакали и не могли ничем помочь. Сколько было хорошего в этих стенах. Здесь мы остались на всю жизнь одноклассниками. Нашли друзей, влюблялись. У каждого в душе большое горе...", "Всё детство сгорело", "Что будет дальше с детками? Надо хоть одну пожарную машину, в поселке дом на доме ... слезы с глаз, вся школьная жизнь перед глазами", "Эта трагедия для всех Луусалмских жителей", - пишут в соцсетях.

"Школу не удалось спасти, кое что успели вынести, вся Луусальми была на пожарище".

Многие не только потрясены случившимся, но и требуют привлечь к ответу власти.

"Потрясены этим случаем, вот к чему приводят эти оптимизации (дневные сторожа сокращены, пожарной машины нет и т.д). Надо всем районом потребовать, чтобы построили новую школу, дет.садик. И мы все, кто когда-то жил в Луусалми, учился, поддержим. Надо расшевелить нашу власть!".

"Надо наше руководство района наказать по строгости не однократно говорили, что на поселок нужна была пожарная машина, а нашей власти было до лампочки, вот вам итог".

Напомним, пожар в здании школы в поселке Луусалми произошел в воскресенье, 27 октября. Возможно, здание можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Как сообщает группа ВК "Северные берега", вопрос о пожарной машине жители Луусалми ставили уже давно. Приехавшие на тушение пожарные из Борового и Костомукши уже ничего не смогли сделать. Здание было полностью уничтожено огнем.

 

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Комментарии

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Изя
2019-10-28 09:30:22
Меня терзают смутные сомнения . У Власовых в Суоёкии дом сгорел днём , В Луусалми школа . Уж не оптимизация ли это "по-приставски "? :)
Гость
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