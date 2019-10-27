МЧС: Пожар в здании школы в поселке Карелии ликвидирован

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В региональном Управлении МЧС сообщили о ликвидации пожара в здании школы в поселке Луусалми Калевальского района.
Напомним, здание школы по адресу: Калевальский район, п. Луусалми, ул. Советская, д. 2 загорелось сегодня в 16 часов. В тушении пожара принимали участие пожарно-спасательные подразделения Калевальского района, Костомукшского ГО, добровольной пожарной команды п. Луусалми (12 человек, 4 единицы техники).
Пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа – в 18.35, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.
В результате пожара здание школы полностью уничтожено огнем.
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