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Появились разъяснения, как изменится система начисления зарплат бюджетникам

Новости. Общество
21:40, 06 Января 2021
фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Независимо от того, в каком регионе и учреждении трудятся работники бюджетной и муниципальной сферы, они станут получать одинаковые зарплаты.

Вместо региональных властей требования к отраслевым системам оплаты труда теперь установит правительство.

Вводить новую систему оплаты планируется поэтапно в 2021-2025 годах, а конкретные сроки перехода на новую систему укажет правительство для каждой отрасли. 

Как пояснила «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, новая схема начисления зарплат включает базовую ставку и тарифную сетку из 18 разрядов.

Согласно закону, кабмин будет регулировать дифференциацию окладов и ставок бюджетников, а также определять  компенсационные и стимулирующие выплаты и условия их назначения.

«Это позволит гармонизировать условия оплаты труда работников одной сферы в разных регионах», — пояснял ранее суть поправок замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Для каждой отрасли должны быть разработаны свои требования. Ожидается, что в подзаконных актах укажут и долю гарантированных выплат по окладам. В Минтруда считают, что оклад должен составлять 50-70 процентов зарплаты. В то же время первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявлял ранее, что фракция считает, что не менее 70 процентов зарплаты бюджетников должен составлять оклад.

Валентина Кабанова в интервью «Парламентской газете» подчеркнула, что предстоящее выравнивание зарплат не приведёт к тому, что «где-то бюджетники станут получать меньше, чем сейчас». Депутат добавила, что новые зарплаты должны учитывать размер прожиточного минимума в регионах и прочие местные особенности, в том числе «северные» надбавки.

Из чего складываются зарплаты бюджетников: основной оклад;премия, которая назначается индивидуально, но не меньше 5%; доплаты за вредность, за работу в выходные и праздники, за сверхурочные; надбавка за учёную степень и звание; за длительный стаж — от 10% до 30%; и другие дополнительные платежи.

Общая доплата может достигать 60% от оклада, в отдельных случаях — 120%. Кроме этого, бюджетники могут получать материальную помощь в размере 30% от оклада и помощь на оздоровление — 50% от оклада.

 

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