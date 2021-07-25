Появились разъяснения, как накажут работодателей в Карелии за срыв плана вакцинации работников

Работодателям, которые не выполнят постановление карельского Управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работников, грозят штрафы или приостановление деятельности.

Это следует из ответа врио руководителя Управления Людмилы Котович на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой. Бизнес-омбудсмен направила в Роспортребнадзор вопросы, которые поступают ей от предпринимателей по поводу вакцинации.

Один из вопросов — какие меры ответственности предусмотрены для работодателей за невыполнение плана вакцинации, согласно которому прививки должны быть сделаны 60% работников.

«Ответственность за невыполнение в установленный срок выданного при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих…законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор…установлена ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ», — говорится в ответе Котович.

Согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде штрафа для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей. Такой же штраф грозит ИП. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Какие штрафы предусмотрены и на какой срок могут закрыть юридические лица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».