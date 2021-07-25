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Появились разъяснения, как накажут работодателей в Карелии за срыв плана вакцинации работников

Новости. Общество
15:19, 26 Июля 2021
фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Работодателям, которые не выполнят постановление карельского Управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации работников, грозят штрафы или приостановление деятельности.

Это следует из ответа врио руководителя Управления Людмилы Котович на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой. Бизнес-омбудсмен направила в Роспортребнадзор вопросы, которые поступают ей от предпринимателей по поводу вакцинации.

Один из вопросов — какие меры ответственности предусмотрены для работодателей за невыполнение плана вакцинации, согласно которому прививки должны быть сделаны 60% работников.

«Ответственность за невыполнение в установленный срок выданного при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих…законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор…установлена ст. 6.3 ч. 2 КоАП РФ», — говорится в ответе Котович.

Согласно этой статье, предусмотрено наказание в виде штрафа для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей. Такой же штраф грозит ИП. Кроме того, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Какие штрафы предусмотрены и на какой срок могут закрыть юридические лица, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-26 16:09:13
вакцины нет. Будут штрафовать.... Нормально придумали... уже не знают, как народ на бунт вывести.
nae
2021-07-26 16:01:48
Нашли повод в очередной раз стружку снять. Вот уж воистину паны чудят, а у холопов чубы трещат. Зуб даю, что как только будет достигнута планка в 60%, следующим указанием будет план в 80%. Спокойной жизни не будет.
сашка
2021-07-26 15:33:30
Штрафовать нещадно. Особенно трактирщиков и торговцев штанами. Заодно и проверить на предмет серых зарплат.
Гость
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