Появились разъяснения о питании в школах Петрозаводска детей участников спецоперации на Украине

Школы Петрозаводска будут бесплатно кормить детей участников специальной военной операции на Украине на основании справок из военкомата.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Наталья Кармазина.

По ее словам, родители таких детей должны обратиться с заявлением к администрации школы и предоставить документы, подтверждающие, что один из родителей участвует в спецоперации. В случае с мобилизованными это может быть справка из военкомата.