Появились разъяснения о правилах проезда через пешеходные переходы

Инспекторы ГИБДД не должны штрафовать водителей на пешеходных переходах, если траектории пешехода и машины не пересекаются.

Такие инструкции для инспекторов в региональные подразделения ГИБДД направил начальник ведомства Михаил Черников.

О содержании документа написал "Коммерсант".

"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении. Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения", - пояснил Черников.

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