890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки в Карелии один человек умер и 79 инфицированы коронавирусом 8
Сегодня 09:00
Сельскохозяйственная ярмарка сегодня закрылась в Петрозаводске (ФОТО) 8
Сегодня 13:04
ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя-нарушителя, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО) 5
Сегодня 11:48
Послы нескольких стран прибыли в МИД России из-за дела карельского историка Дмитриева 21
12.10.2020 17:26
В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса 1
Сегодня 09:20

Появились разъяснения о правилах проезда через пешеходные переходы

Новости. Общество
16:01, 13 Октября 2020
фото: ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин
Загрузка...

Инспекторы ГИБДД не должны штрафовать водителей на пешеходных переходах, если траектории пешехода и машины не пересекаются.

Такие инструкции для инспекторов в региональные подразделения ГИБДД направил начальник ведомства Михаил Черников. 

О содержании документа написал "Коммерсант".

"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении. Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения", - пояснил Черников.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-10-13 16:21:22
Зачем пояснения? Это всё в правилах изложено без возможности кривотолков. Учите и будет вам счастье. «Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменять направление движения или скорость :)
кир
2020-10-13 16:21:19
Ну-ну. Пешеход дёргаться любит и резко менять траекторию. :)
бюджет
2020-10-13 16:18:21
Как то мутно. Проще: если пешеход находится на ПП, на встречной полосе, ДО ОСЕВОЙ, то нарушения проезда ПП НЕТ.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
06.10.2020, 11:19
Подрядчиков, благоустраивающих лестничные спуски в Петрозаводске, вновь оштрафовали
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Аналитика

12.10.2020 14:36
Капитал
Доступный туризм для старшего поколения – это не только поездка на дачу 3
Карельским пенсионерам предлагают объединиться в клубы путешественников, чтобы посещать туристические достопримечательности республики и соседних регионов со скидкой.
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 5
09.10.2020 15:30
Как в Карелии делят транспортный пирог 3
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 9
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 3
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 3
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»