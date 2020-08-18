Появились разъяснения о штрафах за незаконные багажники и фаркопы на автомобилях

Автовладельцев обещают не штрафовать за установленный на крыше автомобиля багажник, дополнительное световое оборудование и фаркопы, но при определенных условиях.

Об этом сообщила ГИБДД России, комментируя публикации в СМИ.

"Авторы публикаций утверждают, что за установку так называемого нештатного оборудования, в частности, фаркопов, внешних световых приборов, а также дополнительных багажников, в том числе на крыше автомобилей, владельцы транспортных средств будут привлекаться к административной ответственности. Изложенная в материалах СМИ информация не соответствует действительности", — сообщили в ГИББД. Вместе с тем, автовладельцы все же рискуют нарваться на штраф, если установка багажника, фаркопа и дополнительных фар не предусмотрена конструкцией автомобиля. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".